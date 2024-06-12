Макрон закликав "центристів" об’єднатися, щоб не дати ультраправим перемогти

Президент Франції Емманюель Макрон закликав умовно помірковані політсили об’єднати зусилля перед достроковими парламентськими виборами, щоб не допустити перемоги ультраправих.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Макрон виступив зі зверненням щодо свого рішення розпустити Національну асамблею та провести додаткові вибори.

Президент пояснив, що "не міг ігнорувати нову політичну реальність", що склалася після розгромного програшу пропрезидентських сил на виборах до Європарламенту і тріумфального результату правопопулістського "Національного об’єднання", яке зібрало удвічі більше голосів.

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Макрон закликав "людей доброї волі, які можуть сказати "ні" крайнощам, об’єднатися, щоб будувати спільний проєкт" для країни.

Він розкритикував "неприродні альянси на двох крайніх полюсах, де згоди немає практично ні про що, крім розподілу посад, і які не зможуть реалізувати ніякої програми" – маючи на увазі об’єднання лівих та заяву лідера правих "Республіканців" про готовність блокуватися з партією Ле Пен (за яку на нього накинулися багато впливових однопартійців).

Також Емманюель Макрон знову спростував повідомлення про можливість його відставки у разі слабких результатів його партії на оголошених ним дострокових парламентських виборах.

Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур). Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".