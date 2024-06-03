У Чехії два десятки людей постраждали від влучання блискавки на заході до Дня захисту дітей

У чеському місті Ліберец близько 20 людей постраждали від влучання блискавки під час грози, що перервала програму заходів до Дня захисту дітей.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Святкова програма проводилася у парку біля місцевого замку, заходи розпочалися у другій половині дня. На подію прийшло кілька сотень людей.

Michael Polak, Novinky

Близько 16 години почалася гроза зі зливою, частина відвідувачів перед тим залишили місце, а частина – заховались під великими деревами.

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Один із розрядів блискавки влучив у 20-метровий дуб, під яким ховались люди. За словами свідків, це був оглушливий удар, люди попадали на землю. Саме дерево залишилось неушкодженим.

Michael Polak, Novinky

Рятувальники у підсумку нарахували близько 20 постраждалих, серед яких половина – діти. Кількох людей довелось реанімувати на місці. 17 осіб, з яких 10 – діти віком від 2 до 16 років, госпіталізували.

Нагадаємо, у Швейцарії минулого року від двох ударів блискавки в одне й те ж місце спершу постраждали двоє людей, а згодом – рятувальники, які вирушили їм на допомогу.

В Австрії влітку 2022 року під час однієї сильної грози загинули п’ятеро людей та близько десятка постраждали внаслідок падіння дерев, під якими вони сховалися, та влучання блискавки у дерево в іншому місці.