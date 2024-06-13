В Австрии оползень накрыл семью на прогулке, погиб 5-летний мальчик

В Австрии недалеко от города Грац оползень накрыл семью с детьми, которая шла под холмом, в результате несчастного случая погиб 5-летний мальчик.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в среду в местности Санкт Марейн возле Граца. После сильных дождей в регионе на прошлой неделе склоны холмов стали неустойчивыми.

Грунт обвалился на лесную тропу как раз тогда, когда там проходила семья на прогулке – женщина с двумя собственными детьми и двумя их друзьями. Одного ребенка засыпало полностью, еще одного – частично. Женщина и двое других детей остались невредимыми и вызвали помощь.

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Одного ребенка с травмами госпитализировали, но 5-летнего мальчика, которого полностью засыпало землей, спасти не успели.

В спасательной службе говорят, что со склона обвалилось около 100 кубометров грунта, вес этой земли – около 200 тонн. Спасательную операцию осложнило то, что из-за завала на место не могли подъехать техникой, также пришлось дополнительно страховать деревья на краю образовавшегося обрыва, откуда потенциально мог произойти новый обвал.

Оползни произошли и в других местах в этом районе, однако там никто не пострадал.

Напомним, в немецкой Баварии из-за интенсивных ливней обвалилась часть руин древнего замка.

В начале июня в Чехии два десятка человек пострадали от попадания молнии на мероприятии ко Дню защиты детей.