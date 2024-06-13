Британія оголосила нові санкції проти Росії, у тому числі її "тіньового флоту" танкерів 

Сполучене Королівство оголосило нові санкційні обмеження проти Росії, спрямовані на ускладнення їй ведення війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення розмістила пресслужба уряду Британії.

Нові санкційні обмеження Британії проти Росії стосуються 50 осіб і компаній та скоординовані із заходами інших країн Групи семи, яка сьогодні проводить саміт в Італії.

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"Нові цілі санкцій включать кораблі "тіньового флоту" Путіна, установи, які є основою російської фінансової системи, та постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Нові санкції… відобразяться на спроможності Росії фінансувати й постачати її воєнну машину та засвідчують незмінну підтримку України Сполученим Королівством", – зазначають у комюніке.

Як зазначають, це перші санкції Британії проти російського "тіньового флоту", який дозволяє Росії обходити обмеження країн Заходу щодо торгівлі нафтою.

Також під санкції потрапили постачальники різноманітних компонентів, станків та мікроелектроніки для російського ВПК. Серед них – компанії з реєстрацією в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані й Туреччині, а також судна, якими товари військового призначення возять з КНДР до Росії.

Серед фінансових установ, проти яких запроваджуються санкції, називають Московську біржу, яка напередодні потрапила під санкції США.

Сполучені Штати 12 червня оголосили цілу низку нових санкцій проти Росії, у тому числі проти понад 100 компаній російської "оборонки".

У комюніке зазначають, що під британськими санкціями опинилися вже понад 2000 фізичних та юридичних осіб з Росії, у тому числі 29 банків, що складають понад 90% російського банківського сектора, понад 130 олігархів та членів їхніх родин. Під санкції потрапили понад 20 млрд фунтів стерлінгів товарообороту, що існував між Росією та Британією до повномасштабної війни. Імпорт з Росії до Британії впав майже до нуля, з Британії до Росії – знизився на 73%.