Британия объявила новые санкции против России, в том числе ее "теневого флота" танкеров

Соединенное Королевство объявило новые санкционные ограничения против России, направленные на усложнение ей ведения войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее объявление разместила пресс-служба правительства Великобритании.

Новые санкционные ограничения Британии против России касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи", которая сегодня проводит саммит в Италии.

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"Новые цели санкций включат корабли "теневого флота" Путина, учреждения, которые являются основой российской финансовой системы, и поставщиков, поддерживающих военно-промышленный комплекс России. Новые санкции... отразятся на способности России финансировать и поставлять ее военную машину и свидетельствуют о неизменной поддержке Украины Соединенным Королевством", – отмечается в коммюнике.

Как отмечается, это первые санкции Британии против российского "теневого флота", который позволяет России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.

Также под санкции попали поставщики различных компонентов, станков и микроэлектроники для российского ВПК. Среди них – компании с регистрацией в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, которыми товары военного назначения возят из КНДР в Россию.

Среди финансовых учреждений, против которых вводятся санкции, называют Московскую биржу, накануне попавшую под санкции США.

Соединенные Штаты 12 июня объявили целый ряд новых санкций против России, в том числе против более 100 компаний российской "оборонки".

В коммюнике отмечается, что под британскими санкциями оказались уже более 2000 физических и юридических лиц из России, в том числе 29 банков, составляющих более 90% российского банковского сектора, более 130 олигархов и членов их семей. Под санкции попали более 20 млрд фунтов стерлингов товарооборота, существовавшего между Россией и Британией до полномасштабной войны. Импорт из России в Британию упал почти до нуля, из Британии в Россию – снизился на 73%.