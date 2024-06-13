Суд у Польщі відмовився видавати Литві обох підозрюваних у нападі на соратника Навального

Польський суд відмовив в екстрадиції до Литви ще одного підозрюваного у нападі на соратника загиблого російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суд заявив, що й інший з двох підозрюваних не може бути екстрадований до Литви, оскільки в Польщі ведуть аналогічну справу.

Двоє польських громадян були заарештовані у Варшаві 3 квітня, а пізніше воєводський суд міста ухвалив рішення про їхню екстрадицію до Литви.

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Минулого тижня апеляційний суд у Польщі заявив, що один із підозрюваних не може бути екстрадований до Литви, оскільки польська прокуратура веде проти нього справу.

Раніше повідомляли, що двох чоловіків, затриманих у Польщі на початку квітня за підозрою в нападі на соратника загиблого російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі, планували екстрадувати до Литви до середини травня.

Напад на Леоніда Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з президентськими "виборами" у Росії.

Сам соратник Навального звинуватив у нападі лідера РФ Владіміра Путіна.