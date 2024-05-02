Польща екстрадує до Литви підозрюваних у нападі на соратника Навального

Двох чоловіків, затриманих у Польщі на початку квітня за підозрою в нападі на соратника загиблого російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі, планують екстрадувати до Литви до середини травня.

Про це речниця литовської прокуратури Гінтаре Віткаускайте-Саткаускене повідомила порталу BNS, пише "Європейська правда".

Представниця прокуратури Литви підкреслила, що екстрадиція підозрюваних у нападі на Волкова "не має публічного характеру".

Вона також утрималася від розкриття інформації про те, чи домагається Литва екстрадиції громадянина Білорусі, якого, за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, підозрюють у замовленні нападу на Волкова.

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Напад на Леоніда Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з наближенням президентських "виборів" у Росії.

Двоє польських громадян були заарештовані у Варшаві 3 квітня, а пізніше воєводський суд міста ухвалив рішення про їхню екстрадицію до Литви.