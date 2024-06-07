Суд у Польщі відмовився екстрадувати до Литви підозрюваного у нападі на соратника Навального

Польський суд відмовив в екстрадиції до Литви одного з двох чоловіків, підозрюваних у нападі на соратника загиблого російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Апеляційний суд заявив, що один із підозрюваних не може бути екстрадований до Литви, оскільки польська прокуратура веде аналогічну справу.

Водночас рішення щодо іншого затриманого суд ще не ухвалив.

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Двоє польських громадян були заарештовані у Варшаві 3 квітня, а пізніше воєводський суд міста ухвалив рішення про їхню екстрадицію до Литви.

Раніше повідомляли, що двох чоловіків, затриманих у Польщі на початку квітня за підозрою в нападі на соратника загиблого російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі, планували екстрадувати до Литви до середини травня.

Напад на Леоніда Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з президентськими "виборами" у Росії.

Сам соратник Навального звинуватив у нападі лідера РФ Владіміра Путіна.