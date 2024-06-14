МЗС про ультиматум Путіна: У планах Росії – не мир, а продовження війни

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" громадянин Росії Владімір Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому 14 червня коментарі МЗС.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що озвучені Путіним ультиматуми лунали вже багато разів і мають на меті "підірвати дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН".

"Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн у цьому саміті", – констатує МЗС.

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Там додали, що в планах Росії – "не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі".

Міністерство закордонних справ закликало якнайбільше країн і організацій узяти участь в інавгураційному Глобальному саміті миру, аби змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни.

Раніше в п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Поговорити він захотів напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, куди Росія не була запрошена та яку не визнає як реальну мирну ініціативу.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.