Путін вимагає від України відмовитись від НАТО для початку розмов про мир

Глава Кремля Владімір Путін заявив у п'ятницю, що для початку мирних переговорів з РФ українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Про це Путін оголосив 14 червня на зустрічі з керівництвом російського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Він виступив зі своєю промовою напередодні Саміту миру у Швейцарії, який Росія намагається підірвати.

Путін сказав, що висуває "реальну мирну пропозицію", але якщо Захід і Київ відмовляться, то це "їхня справа". Глава РФ пригрозив, що у майбутньому умови для переговорів, які висуватиме РФ, будуть іншими, оскільки ситуація на полі бою, як він вважає, буде змінюватись "не на користь Києва".

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"Щойно у Києві дадуть згоду на хід подій, що пропонується сьогодні, дадуть згоду на повне виведення військ з "ДНР" і "ЛНР", Запорізької і Херсонської областей, і реально почнуть цей процес, ми готові приступити до переговорів, не відкладаючи їх", – сказав Путін.

Очільник Кремля сказав, що умовою для переговорів є визнання "нових територіальних реалій – статусу Криму, Севастополя, Донецької і Луганської "народних республік", Херсонської і Запорізької областей як суб’єктів Російської Федерації".

При цьому Путін сказав, що йдеться про межі тих адміністративних кордонів, які існували в момент входження чотирьох регіонів в Україну.

Він також вимагає, щоб Київ офіційно повідомив про відмову від планів вступу в НАТО.

"Наша принципова позиція – нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація і денацифікація. Тим більше, що з цими параметрами всі у цілому погодились ще в ході стамбульських переговорів 2022 року", – заявив глава Кремля.

Також Путін вимагає, аби права російськомовних громадян в Україні були "повною мірою забезпечені", а усі західні санкції проти Росії були скасовані.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена, та який РФ не визнає як реальну мирну ініціативу.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.