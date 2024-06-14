Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" гражданин России Владимир Путин ставит цель сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в опубликованном 14 июня комментарии МИД.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что озвученные Путиным ультиматумы звучали уже много раз и имеют целью "подорвать дипломатические усилия для достижения справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН".

"Вбрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите", – констатирует МИД.

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Там добавили, что в планах России – "не мир, а продолжение войны, оккупация Украины, уничтожение украинского народа и дальнейшая агрессия в Европе".

Министерство иностранных дел призвало как можно больше стран и организаций принять участие в инаугурационном Глобальном саммите мира, чтобы заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны.

Ранее в пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Поговорить он захотел накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, куда Россия не была приглашена и которую не признает как реальную мирную инициативу.

Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.