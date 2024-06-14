ЗМІ: Німеччина хоче не допустити чи пом'якшити мита ЄС на електромобілі з Китаю

Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Німецькі посадовці оптимістично налаштовані щодо того, що ЄС зможе знайти рішення під час прямих переговорів з Китаєм, сказав один зі співрозмовників агентства.

За даними джерела, у Берліні бачать можливість для маневру та вважають, що у них є союзники всередині Євросоюзу, адже не тільки Китаю, але й ЄС нібито доведеться йти назустріч угоді.

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"У нас ще є трохи часу до 4 липня. Було б дуже бажано, якби ми змогли прийти до дружнього рішення", – зазначив заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що "зараз є можливість спробувати і, сподіваємось, досягти успіху в зупиненні" загрози спіралеподібної ескалації мит.

Наступного тижня він поїде до Китаю, де планує обговорити це питання з тамтешніми урядовцями. Наприкінці квітня він уже заявляв, що рішення щодо мит проти КНР не повинно бути автоматичним, а має прийматися політиками.

У середу Європейська комісія оголосила, що з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.

Запровадження мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.

Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, "Група семи" цього тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій.

Раніше США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.