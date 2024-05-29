США закликають Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії

США активізують дипломатичні зусилля, щоб донести до європейців справжні масштаби ролі Китаю у його підтримці загарбницької війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл цього тижня особисто передав це попередження європейським дипломатам в НАТО з "якомога більшою деталізацією і конкретизацією".

Його візит відбувся напередодні великого саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні, на якому Альянс, як очікують, надішле серйозний сигнал Пекіну.

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"Справедливо буде сказати, що загальна мета Китаю полягає не лише в тому, щоб підтримувати Росію – на наш погляд, до останнього – але і в тому, щоб применшувати це публічно і намагатися підтримувати нормальні дипломатичні і торговельні зв'язки з Європою", – сказав Кемпбелл невеликій групі медіа під час свого візиту до Брюсселя в середу.

"І я думаю, що вчора під час дискусій в Північноатлантичній раді нас надихнуло те, як багато європейських країн чітко висловилися про те, що неможливо підтримувати нормальні відносини з Китаєм, якщо в той же час китайці таємно сприяють найбільшій дестабілізуючій війні в Європі з часів Другої світової війни", – сказав Кемпбелл.

Кемпбелл назвав допомогу, яку Пекін надає Росії протягом останніх 18-24 місяців, такою, що "глибоко непокоїть".

"Я хочу підкреслити, що те, що ми спостерігаємо з боку Китаю в Росії, не є одноразовим випадком або парою компаній-ізгоїв, які беруть участь у підтримці Росії.

Це тривалі, всеосяжні зусилля, за якими стоїть керівництво Китаю, і які спрямовані на надання Росії всілякої підтримки за лаштунками, що дозволить їй відновити елементи своїх збройних сил, свої ракети дальнього радіусу дії, свої БПЛА, деякі зі своїх можливостей відслідковувати переміщення на полі бою, далекобійну артилерію тощо", – сказав Кемпбелл.

США раніше звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.

Утім, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю після того, як це припустив міністр оборони Британії Грант Шаппс.