СМИ: Германия хочет не допустить или смягчить пошлины ЕС на электромобили из Китая

Правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Немецкие чиновники оптимистично настроены относительно того, что ЕС сможет найти решение во время прямых переговоров с Китаем, сказал один из собеседников агентства.

По данным источника, в Берлине видят возможность для маневра и считают, что у них есть союзники внутри Евросоюза, ведь не только Китаю, но и ЕС якобы придется идти навстречу сделке.

Реклама:

"У нас еще есть немного времени до 4 июля. Было бы очень желательно, если бы мы смогли прийти к дружественному решению", – отметил заместитель спикера правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что "сейчас есть возможность попробовать и, надеемся, достичь успеха в остановке" угрозы спиралевидной эскалации пошлин.

На следующей неделе он поедет в Китай, где планирует обсудить этот вопрос с тамошними чиновниками. В конце апреля он уже заявлял, что решение по пошлинам против КНР не должно быть автоматическим, а должно приниматься политиками.

В среду Европейская комиссия объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%, что значительно превышает уровень пошлины, которого ожидали.

Введение пошлин происходит после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

Оно создает непосредственную перспективу полномасштабной торговой войны между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование в отношении европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза.

Напомним, по данным СМИ, "Группа семи" на этой неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.

Ранее США призвали Европу серьезно отнестись к поддержке Китаем России.