У Німеччині стався напад із ножем, є загиблий і поранені

27-річний вихідець із Афганістану ввечері 14 червня напав із ножем на кількох людей у німецькому місті Вольмірштедт, що в землі Саксонія-Ангальт, одна з жертв загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Близько 21:00 в п’ятницю нападник увірвався на приватну вечірку, де люди вирішили подивитися матч-відкриття чемпіонату Європи. Він серйозно поранив ножем 50-річну німецьку жінку і 75-річного німця. Ще один чоловік, віком 56 років, отримав легкі поранення.

Поліція прибула за викликом після 21:30. Злочинець напав на них із "предметом, схожим на ніж", і двоє офіцерів вистрілили в нього. Через деякий час нападник помер у лікарні.

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Пізніше з’ясувалось, що чоловік перед тим напав на 23-річного афганця у багатоквартирному будинку у Вольмірштедті. Потерпілий помер від отриманих травм того ж вечора.

За інформацією Spiegel, раніше 27-річний нападник не потрапляв у поле зору німецьких органів безпеки у зв'язку з терористичною або радикальною діяльністю.

Міністерка внутрішніх справ Саксонії-Ангальт Тамара Зісханг заявила, що після нападу на вулицях міст землі посилять присутність поліції, а інцидент у Вольмірштедті буде "комплексно і цілеспрямовано" розслідуваний.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.



Перед тим у місті Мангейм виходець з Афганістану накинувся з ножем на ультраправих політиків, що проволи антиісламську акцію; внаслідок нападу загинув поліцейський. У Німеччині після цього заговорили про спрощення депортації іммігрантів, які можуть становити загрозу для безпеки.