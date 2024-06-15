В Германии произошло нападение с ножом, есть погибший и раненые

27-летний выходец из Афганистана вечером 14 июня напал с ножом на нескольких человек в немецком городе Вольмирштедт, что в земле Саксония-Анхальт, одна из жертв погибла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Около 21:00 в пятницу нападающий ворвался на частную вечеринку, где люди решили посмотреть матч-открытие чемпионата Европы. Он серьезно ранил ножом 50-летнюю немецкую женщину и 75-летнего немца. Еще один мужчина, в возрасте 56 лет, получил легкие ранения.

Полиция прибыла по вызову после 21:30. Преступник напал на них с "предметом, похожим на нож", и двое офицеров выстрелили в него. Через некоторое время нападавший скончался в больнице.

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Позже выяснилось, что мужчина перед тем напал на 23-летнего афганца в многоквартирном доме в Вольмирштедте. Пострадавший скончался от полученных травм в тот же вечер.

По информации Spiegel, ранее 27-летний нападавший не попадал в поле зрения немецких органов безопасности в связи с террористической или радикальной деятельностью.

Министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Тамара Зисханг заявила, что после нападения на улицах городов земли усилят присутствие полиции, а инцидент в Вольмирштедте будет "комплексно и целенаправленно" расследован.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Перед тем в городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на ультраправых политиков, которые проводили антиисламскую акцию; в результате нападения погиб полицейский. В Германии после этого заговорили об упрощении депортации иммигрантов, которые могут представлять угрозу для безопасности.