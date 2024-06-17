На бунтівній території Франції відновили роботу аеропорту та скоротили комендантську годину

Влада французької тихоокеанської території Нова Каледонія скоротила нічну комендантську годину та відновила роботу міжнародного аеропорту, який закривали на місяць через громадянські заворушення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міжнародний аеропорт Ла Тонтута, який з'єднує столицю Нової Каледонії Нумеа з австралійським Сіднеєм, японським Токіо, Сінгапуром та іншими містами регіону, знову відкрився у понеділок.

Нічна комендантська година також скорочується на дві години: її початок переноситься з 18:00 на 20:00 через "поліпшення ситуації та з метою сприяння поступовому поверненню до нормального життя", йдеться в заяві влади.

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Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призупинення виборчої реформи на заморській території країни у Новій Каледонії, яка спровокувала громадянські заворушення на архіпелазі у травні.

Нагадаємо, заворушення в Новій Каледонії почалися через виборчу реформу в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням – канаками – та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.

З 15 травня на острові запровадили надзвичайний стан та перекинули туди додаткові сили поліції.

Президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

31 травня в уряді Франції заявили, що повернули під контроль усі райони столиці Нової Каледонії після заворушень.