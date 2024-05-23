Макрон у Новій Каледонії закликав розбирати барикади і пояснив, що планує далі

Президент Франції Емманюель Макрон після своєї поїздки на тихоокеанську територію Нова Каледонія, де майже два тижні тривають заворушення, закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що умовою для поновлення політичних перемовин про майбутнє Нової Каледонії є припинення заворушень та зняття барикад на дорогах.

"У нас зараз подвійна мета: нічим не поступитися насильству і знайти шлях до примирення", – оголосив французький президент.

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Він засудив завдані матеріальні збитки, закликав відновити лад і запевнив, що французькі органи правопорядку крок за кроком візьмуть під контроль "кожен квартал, кожну розв’язку і кожну барикаду".

За словами президента, у Новій Каледонії перебуває близько 3000 силовиків різних структур і ближчими годинами туди вирушать додаткові бронемашини та гелікоптери.

Макрон заявив, що не скасує надзвичайний стан, якщо вже найближчим часом барикади бунтівників не будуть розібрані, та закликав посприяти цьому усі політичні сили на острові, як лояльні до Парижа, так і тих, хто виступає за незалежність.

Він зазначив, що наведення ладу стане першим кроком до поновлення політичних перемовин і пообіцяв "не форсувати" виборчу реформу, яка стала приводом для заворушень, і заявив, що мешканці території зможуть проголосувати у разі загальної політичної згоди щодо інституційного статусу території.

Макрон сказав, що дасть сторонам кілька тижнів на переговори та пообіцяв протягом місяця вийти з оновленнями щодо інституційного майбутнього території.

На референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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