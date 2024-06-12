Макрон оголосив про призупинення виборчої реформи в Новій Каледонії

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призупинку виборчої реформи на заморській території країни у Новій Каледонії, яка спровокувала громадянські заворушення на архіпелазі минулого місяця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

За його словами, він призупиняє проєкт виборчого закону у Новій Каледонії, що має дозволити голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на цій території 10 років, щоб "дати повну силу місцевому діалогу та відновленню порядку".

"Я ухвалив рішення призупинити дію конституційного законопроєкту, який був проголосований... обома палатами (парламенту), тому що ми не можемо дозволити, щоб в цей час переважала двозначність", – заявив він на пресконференції.

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Проєкт ще мали ухвалити у парламенті Франції на засіданні до 30 червня, втім, глава держави не може скликати засідання Національних зборів з моменту їхнього розпуску, про що Макрон оголосив у неділю.

Нещодавно повідомляли, що на французький тихоокеанський архіпелаг Нова Каледонія, де тривалий час була непевна ситуація через заворушення, знову починають літати комерційні авіарейси.

Нагадаємо, заворушення в Новій Каледонії почалися через виборчу реформу в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням – канаками, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.

З 15 травня на острові запровадили надзвичайний стан та перекинули туди додаткові сили поліції.

Президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

31 травня в уряді Франції заявили, що повернули під контроль усі райони столиці Нової Каледонії після заворушень.