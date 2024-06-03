Командувач армії Британії переконаний, що Україна переможе у війні

Командувач британської армії Тоні Радакін заявив про велику впевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у війні.

Про це він сказав Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Адмірал Радакін, відомий своїм оптимістичним баченням, наполягає на тому, що Росія "зазнає поразки" в Україні, навіть незважаючи на те, що російські війська розпочали нове вторгнення в Харківській області, де вони захопили частину території, оскільки українські війська страждають від нестачі боєприпасів та живої сили.

"Росія досягає тактичних успіхів на суші", – сказав командувач.

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"Але ви повинні трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, Росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тож Росія все ще в дефіциті", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, адмірал Радакін сказав: "Я дуже впевнений..."

"До кінця червня Росія втратить 500 000 осіб – убитими і пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку", – наголосив командувач.

Адмірал Радакін дав своє інтерв’ю перед тим, як США та інші союзники публічно підтримали Україну у використанні західних озброєнь для нанесення ударів по військових цілях на території Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала дозвіл від західних країн на використання наданої ними зброї для ударів по Росії, та зазначив, що Київ домагатиметься розширення сфери дії цього дозволу.

Білий дім уточнив, що дозвіл на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.