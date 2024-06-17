Глава МИД Германии: Если прекратить помощь Украине, войска РФ будут возле Польши
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Европы, если Украина не получит достаточной поддержки для защиты от России.
Об этом она сказала в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".
Бербок подчеркнула, что если прекратить помогать Украине, ЕС может столкнуться с тем, что войска РФ будут стоять у их границ.
"Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, то рискуем столкнуться с тем, что путинские войска окажутся на границе с Польшей. Война быстро окажется на территории ЕС и НАТО", – заявила немецкий министр.
По ее словам, тогда будет "трудно подсчитать, сколько нам будет стоить защита нашей свободы и безопасности".
"В конце концов, речь идет также об одном: поддержка Украины также удерживает войну подальше от нас", – добавила Бербок.
Ранее командующий британской армии Тони Радакин заявил о большой уверенности в том, что Украина одержит победу в войне.
В свою очередь латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что победа Украины должна основываться на украинской "формуле мира" и предусматривать членство страны в Европейском Союзе и НАТО.