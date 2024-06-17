Глава МИД Германии: Если прекратить помощь Украине, войска РФ будут возле Польши

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Европы, если Украина не получит достаточной поддержки для защиты от России.

Об этом она сказала в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Бербок подчеркнула, что если прекратить помогать Украине, ЕС может столкнуться с тем, что войска РФ будут стоять у их границ.

"Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, то рискуем столкнуться с тем, что путинские войска окажутся на границе с Польшей. Война быстро окажется на территории ЕС и НАТО", – заявила немецкий министр.

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По ее словам, тогда будет "трудно подсчитать, сколько нам будет стоить защита нашей свободы и безопасности".

"В конце концов, речь идет также об одном: поддержка Украины также удерживает войну подальше от нас", – добавила Бербок.

Ранее командующий британской армии Тони Радакин заявил о большой уверенности в том, что Украина одержит победу в войне.

В свою очередь латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что победа Украины должна основываться на украинской "формуле мира" и предусматривать членство страны в Европейском Союзе и НАТО.