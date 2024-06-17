Литва вже другий тиждень фіксує підвищену активність російської авіації

Міністерство оборони Литви вже другий тиждень фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

В литовському оборонному відомстві цю активність пов’язують з військовими навчаннями НАТО в Литві та Балтійському морі.

"Активність російських літаків у регіоні може бути пов'язана з міжнародними навчаннями BALTOPS, "Залізний вовк 2024-1", які наразі відбуваються в Балтійському регіоні", – зазначили в Міноборони Литви.

Реклама:

За даними литовського Міноборони, минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Загалом було виявлено і супроводжено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30, два винищувачі-бомбардувальники Су-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки-розвідники і аерокартографи Ан-30, а також один раз пасажирський літак Іл-96.

Більшість із цих літаків летіли без планів польотів, з відключеними радіолокаційними транспондерами і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Більшість з них злетіли з Калінінградської області в міжнародному повітряному просторі та здійснили посадку там же, в Калінінградській області.

Позаминулого тижня повітряна поліція НАТО в Литві також здійснила 11 вильотів для ідентифікації та супроводу російських літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Зазвичай на тиждень фіксуються лише поодинокі такі випадки.

Наразі в Балтійському морі відбуваються найбільші на сьогодні військові навчання BALTOPS'24, в яких беруть участь близько дев’яти тисяч військовослужбовців та іншого персоналу, понад 50 кораблів і понад 80 літаків з 20 країн НАТО.

Минулого тижня Фінляндія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір – це стало першим подібним випадком з моменту вступу країни до НАТО минулого року.

Згодом фінська влада уточнила, що повітряний простір країни порушили не один, а чотири російські військові літаки.

Раніше повідомляли, що кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.