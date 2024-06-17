Литва уже вторую неделю фиксирует повышенную активность российской авиации

Министерство обороны Литвы уже вторую неделю фиксирует повышенную активность российской авиации в Балтийском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В литовском оборонном ведомстве эту активность связывают с военными учениями НАТО в Литве и Балтийском море.

"Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые сейчас проходят в Балтийском регионе", – отметили в Минобороны Литвы.

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По данным литовского Минобороны, на прошлой неделе истребители НАТО, которые осуществляют миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Всего было обнаружено и сопровождено семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета-разведчика и аэрокартографа Ан-30, а также один раз пассажирский самолет Ил-96.

Большинство из этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными транспондерами и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Большинство из них взлетели из Калининградской области, летели в международном воздушном пространстве и совершили посадку там же, в Калининградской области.

На позапрошлой неделе воздушная полиция НАТО в Литве также осуществила 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Обычно в неделю фиксируется лишь единичные такие случаи.

Сейчас в Балтийском море проходят крупнейшие на сегодняшний день военные учения BALTOPS'24, в которых принимают участие около девяти тысяч военнослужащих и другого персонала, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО.

На прошлой неделе Финляндия заявила, что в понедельник российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство – это стало первым подобным случаем с момента вступления страны в НАТО в прошлом году.

Вскоре финские власти уточнили, что воздушное пространство страны нарушили не один, а четыре российских военных самолета.

Ранее сообщалось, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.