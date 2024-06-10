Фінляндія заявила про порушення військовим літаком РФ її повітряного простору

Фінляндія заявила, що у понеділок російський військовий літак порушив її повітряний простір – це стало першим подібним випадком з моменту вступу країни до НАТО минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин у понеділок вранці, йдеться в заяві міністерства оборони країни.

Інцидент стався у східній частині Фінської затоки, при цьому літак заглибився на 2,5 кілометра у фінську територію.

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"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення (повітряного простору) та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Останній такий інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли у повітряний простір Фінляндії.

Фінляндія охороняє понад 1300 кілометрів кордону з РФ – ділянка, яка зараз становить близько половини східного флангу НАТО.

Раніше повідомляли, що кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору Альянсу над регіоном Балтійського моря, зросла на 20-25% у першому кварталі 2024 року.

Перед цим польські винищувачі піднімались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.

А німецькі винищувачі Eurofighter, які дислокуються на авіабазі Лааге, 26 квітня піднімались у повітря для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.