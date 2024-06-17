Білий дім про поїздку Путіна в КНДР: Нас непокоїть зближення Москви і Пхеньяна

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США непокоїть поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Владіміра Путіна до Пхеньяна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кірбі сказав на брифінгу 17 червня.

Представник Білого дому нагадав, що про можливість поїздки Путіна в КНДР говорили одразу після так званих виборів президента в Росії, тож оголошення Кремля не здивувало США.

"Нас не непокоїть поїздка. Але ми занепокоєні поглибленням відносин між цими двома країнами", – констатував він.

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Кірбі зазначив, що можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні з огляду на те, що Росія використовує північнокорейську зброю, а ще можуть "відбутись певні обопільні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на Корейському півострові".

"Ми ще не бачили обставин (цих кроків. – Ред.) і точно не бачили їхнього втілення, але будемо за цим уважно стежити", – підсумував посадовець.

Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.