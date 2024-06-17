Столтенберг: Візит Путіна в КНДР – свідчення його залежності від авторитарних країн

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що анонсований Кремлем візит Владіміра Путіна до Північної Кореї свідчить про те, що Росія все більше залежить від авторитарних країн.

Про це він сказав під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні 17 червня, пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, поїздка кремлівського правителя в КНДР "демонструє, наскільки президент Путін і Москва зараз залежать від авторитарних країн по всьому світу".

"Їхніми (Росії. – Ред.) найближчими друзями і найбільшими прихильниками російських військових зусиль, загарбницької війни, є Північна Корея, Іран і Китай", – додав він.

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На запитання, які дії може вжити НАТО у зв’язку зі співпрацею цієї "вісі зла", Столтенберг нагадав, що проти Північної Кореї вже наклали багато санкцій. "Проблема в тому, що Росія зараз порушує ці санкції", – зазначив генсек.

Він нагадав, що Північна Корея вже поставила до Росії один мільйон снарядів, й цей потік зброї продовжується.

Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.