Північна Корея і Росія продовжують розширювати співпрацю

КНДР і Росія підписали протокол про розширення співпраці за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Yonhap, про це повідомили в четвер північнокорейські державні ЗМІ.

Угоду підписали після того, як дві країни провели в середу 10-е засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки і технологій, повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство КНДР.

Зустріч відбулась у продовження саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним у вересні. Російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Александром Козловим прибула до Пхеньяна у вівторок.

На зустрічі обговорювали кроки щодо "пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну і співпраці в різних сферах, включаючи торгівлю, економіку, науку і техніку", відповідно до угоди, досягнутої на саміті Кіма і Путіна, повідомило Центральне телеграфне агентство КНДР.

Спільний комітет КНДР і РФ, консультативний орган з питань економічного співробітництва на рівні міністрів, провів дев'ять раундів засідань у період з 1996 по 2019 рік.

Південнокорейське міністерство об'єднання раніше заявляло, що на листопадовому засіданні комітет, ймовірно, обговорить різні питання, починаючи від продовольчої допомоги, економічної та логістичної співпраці і закінчуючи відправкою північнокорейських робітників до Росії.

Центральне телеграфне агентство КНДР окремо повідомило, що міністри спорту Північної Кореї і Росії провели переговори в Пхеньяні і підписали угоду про розширення обмінів і співпраці в спортивній сфері на 2024-2026 роки.

КНДР і Росія останнім часом активізували свою взаємодію. За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України.

На початку листопада держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Південної Кореї обговорив із Сеулом спільні побоювання щодо надання Росією КНДР військових технологій та як протидіяти цьому.

Перед цим Блінкен висловлював занепокоєння, що Росія може передати Північній Кореї ядерні та балістичні технології.