Південна Корея каже, що КНДР могла відправити Росії до 5 мільйонів артснарядів

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це Шин Вон Сік розповів у інтерв'ю Bloomberg News, пише "Європейська правда".

За його словами, Сеул зафіксував щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів і які з Північної Кореї відправили до Росії.

"Очікується, що Путін прагнутиме до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб отримати шанс на перемогу", – сказав Шин Вон Сік.

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Він також повідомив, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну у війні проти України.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала Північній Кореї технології, які допоможуть їй розгорнути мережу супутників-шпигунів, а також звичайні озброєння, такі як танки і літаки.

За повідомленням південнокорейської газети DongA Ilbo, Путін відвідає Північну Корею наступного тижня. Ця поїздка стане його першим візитом з липня 2000 року і викличе занепокоєння з боку США та їхніх партнерів щодо поставок зброї, які допомогли Кремлю в його війні проти України.

Кількість боєприпасів, надісланих Північною Кореєю після зустрічі Путіна і Кіма в Росії у вересні, ймовірно, значно перевищила ті, що були надіслані США і Європейським Союзом Україні. Європейський Союз пообіцяв надіслати Україні один мільйон артилерійських снарядів до кінця року.

В лютому у Сеулі заявляли, що Росія могла отримати від КНДР до 3 млн артилерійських снарядів.