США розширять санкції, щоб, зокрема, обмежити продаж чипів РФ

Сполучені Штати розширять санкції, щоб обмежити продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до РФ, які будуть націлені на організації та мережі в КНР та інших країнах.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

За словами представника адміністрації президента США, ці заходи будуть спрямовані на організації та мережі, які допомагають РФ закуповувати товари для використання у війні, посилять правила для "фінансових посередників" та обмежать ключові сектори.

"Ми збираємося продовжувати збільшувати витрати російської військової машини, і цього тижня ми оголосимо про потужний набір нових санкцій та заходів з експортного контролю", – заявив Кірбі.

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Поінформовані джерела розповіли Bloomberg, що Сполучені Штати оголосять про зміни, які розширюють сферу дії існуючого експортного контролю та обмежень, націлених на товари з американським брендом, навіть якщо вони не виробляються у США.

За їхніми словами, мікросхеми є ключовою мішенню цих обмежень, адже РФ все ще вдається отримувати чипи з третіх країн для використання в ракетах та інших компонентах попри спроби обмежити доступ Москві до цих технологій.

Співрозмовники вказали, що США розширять категорії заборонених товарів, опублікувавши ширші коди продукції, а також ідентифікуватимуть за адресами гонконгські компанії, які, за їхніми словами, переправляють товари Росії.

Як зазначає Bloomberg, одна з найбільших змін у розширених санкціях стосується того, як Вашингтон забезпечує дотримання вимог, що вимагають експортної ліцензії для виробників або сторонніх продавців, які продають мікросхеми та інші товари військовим структурам РФ.

Джерела зауважили, що США виявлятимуть сторонніх продавців та попереджатимуть їх про те, що їм заборонено відправляти чипи з американським брендом до Росії. Ці посередники часто базуються в Китаї.

За словами співрозмовників, Сполучені Штати також вперше опублікують адреси компаній у своєму списку санкцій. До нього увійшли вісім адрес у Гонконзі, які, на думку американського уряду, пов'язані з постачанням мікросхем до РФ.

Щодо компаній, які порушують санкції, будуть застосовувати кримінальне покарання або обмежувати їхні ресурси, повідомило джерело.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Європейському Союзі наближаються до фінальної домовленості про те, як виглядатиме 14-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Перед цим стало відомо, що Єврокомісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести її повномасштабну війну проти України.

У рамках того самого пакету санкцій, який стане 14-м для ЄС, Єврокомісія також запропонувала націлитись на кілька проєктів СПГ і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.