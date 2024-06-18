Столтенберг: Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Китая должны быть последствия за поддержку России в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне.

Генсек Альянса обвинил Китай в разжигании войны РФ против Украины, указав, что в прошлом году Россия импортировала из Китая 90 процентов своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов. По его словам, Пекин также работает над тем, чтобы предоставить Москве улучшенные спутниковые возможности.

"Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте, чтобы избежать санкций и сохранить торговлю", – заявил Столтенберг.

Реклама:

Впрочем, отметил он, реальность такова, что Китай подпитывает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и одновременно хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.

"Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент – и если Китай не изменит курс – союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия", – отметил генсек НАТО.

Столтенберг также указал, что чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее Москва поймет, что она не сможет переждать западные страны.

"Это может показаться парадоксом, но путь к миру – это больше оружия для Украины", – резюмировал он.

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Напомним, Минфин США также объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России.

Также стало известно, что Соединенные Штаты расширят санкции, чтобы ограничить продажу полупроводниковых микросхем и других товаров в РФ, которые будут нацелены на организации и сети в КНР и других странах.