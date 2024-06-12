США розширили вторинні санкції проти Росії

Міністерство фінансів США 12 червня оголосило про розширення механізму, який передбачає накладання вторинних санкцій – тобто обмежень на осіб, які співпрацюють з уже підсанкційними особами, – стосовно Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

У положенні Мінфіну США було розширене визначення "військово-промислової бази Росії", під яку тепер підпадають усі підсанкційні особи, зокрема російські банки ВТБ Банк та Сбербанк Росії.

"Росія переорієнтувала свою економіку та спрямувала всі установи свого уряду на підтримку своїх ганебних військових зусиль. Іноземним фінансовим установам загрожують санкції за продовження сприяння транзакціям, пов'язаним з російською військово-промисловою базою", – йдеться в повідомленні.

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Окремо американське Міністерство фінансів уточнило, що санкції поширюються на п’ять російських банків – "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк Росії, "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва, хай яку назву вони мають.

Паралельно Мінфін США спільно з Міністерством торгівлі запровадив заходи для обмеження доступу військово-промислової бази Росії до ІТ-консалтингових та проєктних послуг, а також ІТ-підтримки та хмарних сервісів.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Це суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.