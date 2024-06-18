Вірменія і Франція підписали угоду про придбання Caesar

Франція підписала з Вірменією контракт на купівлю артилерійських установок Caesar.

Про це написав міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Лекорню повідомив новину після зустрічі з міністром оборони Вірменії Суреном Папікяном у Франції.

Французький міністр зазначив, що у нього відбувся теплий і продуктивний діалог з Папікяном. "З підписанням контракту на придбання гармат Caesar було досягнуто нової вершини", – зазначив Лекорню.

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Nous continuons de renforcer notre relation de défense avec l’Arménie.



Entretien chaleureux et productif avec mon homologue 🇦🇲@papikyan_suren, en marge d’Eurosatory.



Nouveau jalon important avec la signature d'un contrat pour l’acquisition de canons CAESAR. pic.twitter.com/WT7wpSxo6f – Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 18, 2024

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.

Також Франція вирішила відправити Вірменії 50 броньованих машин Bastion.

Париж оголосив, що надає лише оборонне обладнання Вірменії, та заявив, що захист як населення, так і кордонів є пріоритетом у цьому регіоні.