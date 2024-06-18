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Армения и Франция подписали соглашение о приобретении Caesar

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Новости — Вторник, 18 июня 2024, 11:14 — Кристина Бондарева

Франция подписала с Арменией контракт на покупку артиллерийских установок Caesar.

Об этом написал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Лекорню сообщил новость после встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном во Франции.

Французский министр отметил, что у него состоялся теплый и продуктивный диалог с Папикяном. "С подписанием контракта на приобретение орудий Caesar была достигнута новая вершина", – отметил Лекорню.

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Напомним, в октябре стало известно, что Франция намерена помочь Армении улучшить противовоздушную оборону, продав три радара и заключив соглашение о будущей поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral.

Также Франция решила отправить Армении 50 бронированных машин Bastion.

Париж объявил, что предоставляет только оборонное оборудование Армении, и заявил, что защита как населения, так и границ является приоритетом в этом регионе.

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Армения Франция
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