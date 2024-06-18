Армения и Франция подписали соглашение о приобретении Caesar
Новости — Вторник, 18 июня 2024, 11:14 —
Франция подписала с Арменией контракт на покупку артиллерийских установок Caesar.
Об этом написал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".
Лекорню сообщил новость после встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном во Франции.
Французский министр отметил, что у него состоялся теплый и продуктивный диалог с Папикяном. "С подписанием контракта на приобретение орудий Caesar была достигнута новая вершина", – отметил Лекорню.
Nous continuons de renforcer notre relation de défense avec l’Arménie.– Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 18, 2024
Entretien chaleureux et productif avec mon homologue 🇦🇲@papikyan_suren, en marge d’Eurosatory.
Nouveau jalon important avec la signature d'un contrat pour l’acquisition de canons CAESAR. pic.twitter.com/WT7wpSxo6f
Напомним, в октябре стало известно, что Франция намерена помочь Армении улучшить противовоздушную оборону, продав три радара и заключив соглашение о будущей поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral.
Также Франция решила отправить Армении 50 бронированных машин Bastion.
Париж объявил, что предоставляет только оборонное оборудование Армении, и заявил, что защита как населения, так и границ является приоритетом в этом регионе.