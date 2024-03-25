Литва не планує створювати окремий рід військ для безпілотників

Радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будрис заявив, що на засіданні Державної ради оборони (VGT) вирішили не створювати окремий рід військ для дронів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Ми повинні досягти оперативної спроможності до кінця 2026 року. Для цього військові мають розвивати свій потенціал безпілотників в інтеграції з іншими силами й засобами. Ми не розглядаємо це як окремий підрозділ", – заявив радник президента Литви.

Держрада оборони рекомендувала використовувати оборонну промисловість Литви для розвитку потенціалу безпілотників, зазначивши, що для прискорення процесу необхідні законодавчі зміни.

За словами Будриса, на розвиток дронів планується щорічно виділяти близько 30 мільйонів євро. Рада також обговорила безпілотні морські системи та підводні дрони, повідомив він.

Новопризначений міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас назвав засідання VGT кроком до створення екосистеми безпілотників в країні.

"Від концепції до того, що ми плануємо зараз, я бачу крок вперед, тому що ми переходимо від зосередження виключно на розвідувальних дронах до розробки бойових", – сказав він.

За його словами, щоб йти в ногу з розвитком технологій, Литві буде недостатньо закуповувати безпілотники в іноземних виробників.

Кащюнас зазначив, що владі також доведеться подумати про те, як створити в Литві "екосистему з виробництвом, тестуванням та інноваціями", просуваючи індустрію дронів та навчальні центри для фахівців.

Раніше повідомляли, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) як невід'ємну частину протитанкової оборони.

Колишній міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що вже наприкінці року в країні може розпочатися серійне виробництво бойових дронів власної розробки і комплектації.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.