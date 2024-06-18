У Польщі кажуть, що Німеччина перепросила за завезення групи мігрантів через кордон

Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі Роберт Баган 18 червня зустрівся з головою німецької Федеральної поліції Дітером Романом у зв’язку з інцидентом минулого тижня, коли з Німеччини на польську територію ввезли групу мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в польській Прикордонній службі за підсумками переговорів.

Обидві сторони, як стверджується, підтвердили, що дії німецьких поліцейських "не відповідали прийнятим процедурам прийняття та передання людей через територію сусідніх країн" і що "ситуація була випадковою".

"Німецька сторона висловила жаль у зв’язку з інцидентом. Як запевнив голова Федеральної поліції, всі керівники інспекцій Федеральної поліції в Німеччині були проінструктовані про те, що подібна поведінка не має права на повторення", – кажуть у Прикордонній службі Польщі.

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Сторони також домовились налагодити кращу комунікацію, аби запобігати подібним інцидентам.

Нагадаємо, йдеться про інцидент минулої п’ятниці, 14 червня, коли німецький поліцейський фургон перетнув кордон у районі польського села Осінув-Дольни та залишив там групу мігрантів із Близького Сходу.

За даними статистики, з 1 січня по 30 квітня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 5621 людину, яка незаконно перетнула німецько-польський кордон, з них 3578 людей повернули до Польщі.

Як повідомлялось, за перші п’ять місяців 2024 року німецька поліція виявила 2215 нелегальних мігрантів, які потрапили у ЄС "білоруським маршрутом". Цих людей затримали під час перевірок на кордонах з Польщею і Чехією.