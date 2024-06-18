В Польше говорят, что Германия извинилась за завоз группы мигрантов через границу

Главнокомандующий Пограничной службы Польши Роберт Баган 18 июня встретился с главой немецкой Федеральной полиции Дитером Романом в связи с инцидентом на прошлой неделе, когда из Германии на польскую территорию ввезли группу мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в польской Пограничной службе по итогам переговоров.

Обе стороны, как утверждается, подтвердили, что действия немецких полицейских "не соответствовали принятым процедурам принятия и передачи людей через территорию соседних стран" и что "ситуация была случайной".

"Немецкая сторона выразила сожаление в связи с инцидентом. Как заверил председатель Федеральной полиции, все руководители инспекций Федеральной полиции в Германии были проинструктированы о том, что подобное поведение не имеет права на повторение", – говорят в Пограничной службе Польши.

Реклама:

Стороны также договорились наладить лучшую коммуникацию, чтобы предотвращать подобные инциденты.

Напомним, речь идет об инциденте в прошлую пятницу, 14 июня, когда немецкий полицейский фургон пересек границу в районе польского села Осинув-Дольны и оставил там группу мигрантов с Ближнего Востока.

По данным статистики, с 1 января по 30 апреля федеральная полиция Германии зарегистрировала 5621 человека, который незаконно пересек немецко-польскую границу, из них 3578 человек вернули в Польшу.

Как сообщалось, за первые пять месяцев 2024 года немецкая полиция обнаружила 2215 нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС "белорусским маршрутом". Этих людей задержали во время проверок на границах с Польшей и Чехией.