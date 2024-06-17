Польща звинуватила Німеччину в завезенні групи мігрантів через кордон

Між Німеччиною та Польщею спалахнула суперечка через інформацію про те, що минулого тижня німецький поліцейський фургон перетнув кордон і залишив на польській території групу мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

Польські ЗМІ в понеділок повідомили, що минулої п’ятниці, 14 червня, німецький поліцейський фургон перетнув кордон у селі Осінув-Дольни та залишив на польській стороні групу мігрантів із Близького Сходу.

Після цього фургон поїхав, а мігранти нібито зникли в невідомому напрямку.

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Речник міністра з питань координації спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський заявив, що Варшаві вдалось підтвердити факт затримання поліцією Німеччини сім’ї мігрантів із п’яти людей.

"Вранці (14 червня. – Ред.) на двох поліцейських машинах цю сім'ю перевезли на польську сторону і залишили там. Прикордонна служба негайно зв'язалася зі своїми колегами на німецькій стороні. Ця інформація підтвердилася", – додав він.

Добжинський сказав, що у вівторок, 18 червня, головнокомандувач польської прикордонної служби обговорить це питання зі своїм німецьким колегою, а міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі в п'ятницю зустрінеться німецькою колегою в Берліні.

"Процедури були порушені. Німецька поліція діяла всупереч процедурам, які застосовуються в таких випадках", – підкреслив польський посадовець.

Він наголосив, що це перший "і поки що, на щастя, єдиний випадок такого роду". "Подібних ситуацій раніше не виникало і ми сподіваємося, що таких ситуацій не буде", – вказав Добжинський.

За даними статистики, з 1 січня по 30 квітня федеральна поліція Німеччини зареєструвала 5621 людину, яка незаконно перетнула німецько-польський кордон, з них 3578 людей повернули до Польщі.

Як повідомлялось, за перші п’ять місяців 2024 року німецька поліція виявила 2215 нелегальних мігрантів, які потрапили у ЄС "білоруським маршрутом". Цих людей затримали під час перевірок на кордонах з Польщею і Чехією.