Німеччина відзначає зростання потоку мігрантів з "білоруського" маршруту, але менше, ніж торік

У Німеччині відзначають наростання кількості мігрантів, які прибувають в країну, нелегально потрапивши у ЄС з території Білорусі, проте цифри поки суттєво менші, аніж за цей же період 2023 року.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За перші п’ять місяців 2024 року німецька поліція виявила 2215 нелегальних мігрантів, які потрапили у ЄС "білоруським маршрутом". Цих людей затримали під час перевірок на кордонах з Польщею і Чехією.

З січня по травень цифра поступово збільшувалася: якщо у перші зимові місяці року виявили 25-26 таких людей, то в березні – вже 412, у квітні – 861, у травні – 891.

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Це повторює тенденцію попереднього 2023 року, проте кількісні показники тоді були ще більшими – понад 6000 осіб за перші 5 місяців.

Як відомо, останнім часом ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася, попри те, що його укріпили парканом висотою понад 5 метрів.

Польські прикордонники майже щоденно фіксують спроби мігрантів на території Білорусі перейти кордон, при цьому часто стаються сутички. В одному випадку прикордонник помер від отриманих ножових поранень, Варшава вимагає від Мінська видати цього мігранта.

Президент Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки через загострення на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, білоруська влада влаштувала "шантаж мігрантами" своїм європейським сусідам після їхньої жорсткої реакції на репресії у Білорусі та примусове приземлення рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера. Перші мігранти з'явилися на кордонах сусідів Білорусі влітку 2021 року.

Подібний міграційний тиск Росія намагалася створити на кордонах Фінляндії ще з осені минулого року. У Гельсінкі після цього вирішили закрити усі КПП на східному кордоні. Після цього були і випадки переходу кордону мігрантами "через ліси", але, ймовірно, поодинокі. Прикордонники не можуть гарантовано запобігати таким випадкам, оскільки протяжність фінського кордону з Росією – понад 1000 кілометрів.