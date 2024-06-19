ЗМІ: Словаччина підтримала природоохоронний закон ЄС в обмін на дозвіл вбивати ведмедів

Словацький віцепрем’єр Томаш Тараба стверджує, що він домовився з Європейською комісією про підтримку суперечливого словацького закону про відстріл ведмедів в обмін на те, що в понеділок Братислава підтримала історичний закон ЄС про охорону природи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

За словами Тараби, Словаччина чітко дала зрозуміти, що не може підтримати закон ЄС про відновлення природи, якщо не отримає схвалення свого нового законодавства про ведмедів.

"Так і сталося", – сказав Тараба в телефонній розмові з виданням незабаром після голосування за природоохоронний закон, який вимагає від країн ЄС відновити п'яту частину сухопутних і морських територій протягом цього десятиліття.

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Єврокомісія заперечила, що така угода зі Словаччиною відбулася.

Але в ноті словацькому міністру минулого тижня, яку відомство Тараби надало виданню, єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс висловив попередню підтримку суперечливому словацькому закону, який санкціонує вбивство ведмедів поблизу сіл і міст. Потім він попросив Тарабу проголосувати за закон про охорону природи.

Тараба – ультраправий політик, який очолює Міністерство довкілля Словаччини – раніше заявляв, що планує виступити проти закону про відновлення природи, посилаючись на надмірні повноваження ЄС.

У понеділок він змінив свою позицію, заявивши, що Словаччина вже виконала поставлені в законі завдання.

Напади ведмедів стали важливою політичною темою в Словаччині після зростання кількості насильницьких інцидентів з людьми за останні три роки.

Словацький парламент на засіданні 21 травня схвалив законодавчу поправку, яка спрощує відстріл ведмедів.

За словами організації ClientEarth, цей крок, ймовірно, порушує суворі обмеження ЄС щодо обставин і умов, за яких охоронювані види, такі як ведмеді, можуть бути вбиті.