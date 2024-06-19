СМИ: Словакия поддержала природоохранный закон ЕС в обмен на разрешение убивать медведей

Словацкий вице-премьер Томаш Тараба утверждает, что он договорился с Европейской комиссией о поддержке противоречивого словацкого закона об отстреле медведей в обмен на то, что в понедельник Братислава поддержала исторический закон ЕС об охране природы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

По словам Тарабы, Словакия четко дала понять, что не может поддержать закон ЕС о восстановлении природы, если не получит одобрения своего нового законодательства о медведях.

"Так и произошло", – сказал Тараба в телефонном разговоре с изданием вскоре после голосования за природоохранный закон, который требует от стран ЕС восстановить пятую часть сухопутных и морских территорий в течение этого десятилетия.

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Еврокомиссия отрицала, что такое соглашение со Словакией состоялось.

Но в ноте словацкому министру на прошлой неделе, которую ведомство Тарабы предоставило изданию, еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс выразил предварительную поддержку противоречивому словацкому закону, который санкционирует убийство медведей вблизи сел и городов. Затем он попросил Тарабу проголосовать за закон об охране природы.

Тараба – ультраправый политик, возглавляющий Министерство окружающей среды Словакии, – ранее заявлял, что планирует выступить против закона о восстановлении природы, ссылаясь на чрезмерные полномочия ЕС.

В понедельник он изменил свою позицию, заявив, что Словакия уже выполнила поставленные в законе задачи.

Нападения медведей стали важной политической темой в Словакии после роста количества насильственных инцидентов с людьми за последние три года.

Словацкий парламент на заседании 21 мая одобрил законодательную поправку, которая упрощает отстрел медведей.

По словам организации ClientEarth, этот шаг, вероятно, нарушает строгие ограничения ЕС в отношении обстоятельств и условий, при которых охраняемые виды, такие как медведи, могут быть убиты.