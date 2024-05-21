Парламент Словаччини спростив відстріл ведмедів після серії нападів на людей
Словацький парламент на засіданні 21 травня схвалив законодавчу поправку, яка спрощує відстріл ведмедів на тлі низки нападів цих диких тварин на людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.
Поправка, внесена депутатом ультраправої Словацької національної партії Рудольфом Гуляком і підтримана 90 депутатами зі 131, змінює визначення "небажаної появи" ведмедя, за якої дозволяється його відстріл.
Тепер для цього у Словаччині не потрібно здійснювати "аналіз території", за який відповідальні органи місцевої влади, а достатньо лише таких чинників, як ризик для життя і здоров'я людини та заподіяння шкоди людському майну.
Це, пояснював автор поправки, спростить і прискорить формальні процедури, необхідні для відстрілу небезпечних ведмедів.
Поправки інших законодавців, які зокрема пропонували регулюватии розміщення приманок на ведмедів і зобов'язати інформувати населення про поводження з дикими тваринами, не набрали достатньо голосів.
У Словаччині цієї весни була серія випадків з нападами ведмедів на людей, зокрема з летальними наслідками. В одному випадку провели евтаназію ведмедя, але опозиція висловила сумніви, що це був саме той звір.
Тим часом у Фінляндії приспали бурого ведмедя, який часто приходив до людських домівок і змінити його поведінку не вдалося.