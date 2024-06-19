Посол Естонії не вірить у появу демократичної Росії

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк не вважає, що Росія колись стане демократичною державою.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

Посол коментувала можливі сценарії майбутнього Росії, наголосивши, що поразка РФ у війні є необхідною.

"Чесно кажучи, я не вірю, що побачу демократичну Росію. Після розпаду Радянського Союзу ми побачили, як Росія крок за кроком вибудовувала свої імперіалістичні погляди", – сказала посол.

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Водночас вона додала, що не може передбачити, "як Росія розвалиться на 10 росій, і вони боротимуться одна з одною".

За її словами, у цьому контексті важлива не лише повна перемога України, а й поразка РФ.

"Вони повинні зрозуміти, що агресія не окупається, і що вони дійсно відчуватимуть її протягом наступних багатьох років. І сподіватимемося, що тоді люди також побачать наслідки санкцій, усієї цієї політики заборон і що, можливо, потрібні зміни", – сказала представниця Естонії.

"Якщо буде заморожений конфлікт, якщо залишаться сірі зони і якщо Росія не відчує себе переможеною, то все почнеться спочатку через рік, два роки, три роки", – додала Кольк.

Зазначимо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс допускає розпад Російської Федерації через наслідки війни, але вважає, що можливі багато інших сценаріїв.

А у Міністерстві юстиції вважають, що Україна зможе забезпечити компенсації для постраждалих від російської агресії навіть у разі розпаду Росії.