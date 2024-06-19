Посол Эстонии не верит в появление демократической России

Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк не считает, что Россия когда-нибудь станет демократическим государством.

Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

Посол комментировала возможные сценарии будущего России, подчеркнув, что поражение РФ в войне необходимо.

"Честно говоря, я не верю, что увижу демократическую Россию. После распада Советского Союза мы увидели, что Россия шаг за шагом выстраивала свои империалистические взгляды", – сказала посол.

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В то же время она добавила, что не может предсказать, "как Россия развалится на 10 россий, и они будут бороться друг с другом".

По ее словам, в этом контексте важна не только полная победа Украины, но и поражение РФ.

"Они должны понять, что агрессия не окупается, и что они действительно будут чувствовать ее в течение следующих многих лет. И будем надеяться, что тогда люди также увидят последствия санкций, всей этой политики запретов и что, возможно, нужны изменения", – сказала представительница Эстонии.

"Если будет замороженный конфликт, если останутся серые зоны и если Россия не почувствует себя побежденной, то все начнется сначала через год, два года, три года", – добавила Кольк.

Отметим, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допускает распад Российской Федерации из-за последствий войны, но считает, что возможны многие другие сценарии.

А в Министерстве юстиции считают, что Украина сможет обеспечить компенсации для пострадавших от российской агрессии даже в случае распада России.