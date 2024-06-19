Посол Естонії: Захід більше не боїться "ескалації" з наданням допомоги Україні

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк вважає, що країни Заходу вже не мають страху "ескалації" з наданням допомоги Україні.

Таку думку посол висловила в інтерв’ю "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

Посол вважає, що страх перед "ескалацією" більше не впливає на прийняття рішень Заходом щодо російсько-української війни.

"Думаю, більше ні (не впливає. – Ред.). Зараз ми бачимо, що дедалі більше країн постачають "Патріоти" та інші системи ППО. Багато країн не обмежують Україну у використанні своєї зброї для атак на об'єкти на федеральній території Росії. Наразі ми бачимо, що США зняли всі ці обмеження", – зауважила Кольк.

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Хоча Україні все ще забороняють атакувати західною зброєю цілі у глибині Росії через "ескалацію", посол зауважує, що два роки тому було важко уявити послаблення обмежень на використання зброї, наданої Заходом.

"Отже, цих погроз ескалації – їх більше немає. І я думаю, що Росія також дуже добре це розуміє", – сказала Кольк.

Посол також висловила переконання, що Росія навряд чи колись стане демократичною державою.

Нагадаємо, у Державному департаменті Сполучених Штатів вважають, що дозвіл США для України використовувати американську зброю для ударів по території Росії не посилить рівень ескалації у війні.

Канцлер Олаф Шольц також переконаний, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не зумовить ескалації.