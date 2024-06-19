Посол Эстонии: Запад больше не боится "эскалации" с предоставлением помощи Украине

Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк считает, что страны Запада уже не испытывают страха "эскалации" из-за предоставления помощи Украине.

Такое мнение посол высказала в интервью "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

Посол считает, что страх перед эскалацией больше не влияет на принятие решений Западом по российско-украинской войне.

"Думаю, больше нет (не влияет. – Ред.). Сейчас мы видим, что все больше стран поставляют "Патриоты" и другие системы ПВО. Многие страны не ограничивают Украину в использовании своего оружия для атак на объекты на федеральной территории России. Сейчас мы видим, что США сняли все эти ограничения", – отметила Кольк.

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Хотя Украине все еще запрещают атаковать западным оружием цели в глубине России из-за "эскалации", посол отмечает, что два года назад было трудно представить ослабление ограничений на использование оружия, предоставленного Западом.

"Итак, этих угроз эскалации больше нет. И я думаю, что Россия также очень хорошо это понимает", – сказала Кольк.

Посол также выразила убеждение, что Россия вряд ли когда-нибудь станет демократическим государством.

Напомним, в Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что разрешение США для Украины использовать американское оружие для ударов по территории России не усилит уровень эскалации в войне.

Канцлер Олаф Шольц также убежден, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет к эскалации.