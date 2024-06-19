ЗМІ: США тиснуть на союзників для посилення обмежень щодо виробництва чипів у Китаї

Заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевез відбув до Японії після зустрічі з урядом Нідерландів, щоб спробувати підштовхнути союзників до подальшого обмеження можливостей Китаю виробляти передові напівпровідники.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, посадовець США намагається продовжити зусилля в межах угоди від 2023 з Нідерландами та Японією, щоб обмежити постачання до КНР обладнання для виробництва мікросхем, яке могло б допомогти Пекіну модернізувати його військову галузь.

Представник Міністерства закордонних справ Нідерландів підтвердив, що зустріч відбулася в цій країні у понеділок.

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Вашингтон обговорює із союзниками можливість включення до списку обмежень ще 11 китайських заводів з виробництва мікросхем, стверджує джерело.

Наразі у цьому списку п'ять заводів, зокрема найбільший виробник мікросхем у Китаї SMIC.

Співрозмовник Reuters зазначив, що Сполучені Штати також прагнуть контролювати додаткове обладнання для виробництва мікросхем.

Нещодавно Сполучені Штати заявили, що розширять санкції, щоб обмежити продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до РФ, які будуть націлені на організації та мережі в КНР та інших країнах.

Раніше розвідка Нідерландів заявила, що Китай шпигує за їхньою промисловістю для зміцнення армії.

Перед цим Сполучені Штати попросили союзників запровадити більше обмежень на обслуговування обладнання для виробництва мікросхем у Китаї, прагнучи ще більше перешкодити амбіціям Пекіна у створенні передових напівпровідників.

Водночас уряд Нідерландів почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.