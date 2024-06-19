У Британії один із найбільших донорів Консервативної партії підтримає лейбористів

Мільярдер Джон Кодвелл, один з найбільших донорів керівної Консервативної партії Британії перед останніми виборами в 2019 році, підтримає Лейбористську партію на майбутніх виборах 4 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Опитування громадської думки постійно показують, що лейбористи на майбутніх виборах перебувають на шляху до перемоги, яка покладе край 14-річному правлінню консерваторів.

Опитування, опубліковане компанією Ipsos у вівторок, показало, що лейбористи можуть отримати 453 місця проти 115 у консерваторів, що дасть їм величезну парламентську більшість у 256 місць.

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"Я можу публічно заявити, що голосуватиму за лейбористів, і я закликаю всіх зробити те ж саме", – сказав Кодвелл у заяві.

"Нам потрібен дуже сильний лейбористський уряд, здатний приймати надзвичайно сміливі рішення, і ви можете бути впевнені, що я буду робити все можливе, щоб впливати на них, де тільки зможу, щоб повернути велич Британії", – додав він.

Кодвелл заробив майже 1,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2006 році, коли продав свою компанію з роздрібної торгівлі мобільними телефонами Phones 4u.

Він сказав, що був у відчаї від результатів діяльності консерваторів в уряді протягом "багатьох років".

За оцінками, Консервативна партія, що перебуває при владі з 2010 року, може зазнати найбільшої поразки в історії.

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