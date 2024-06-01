Консерваторам у Британії прогнозують розгромну поразку на парламентських виборах

Лейбористська партія Великої Британії може отримати майже 500 місць у Палаті громад за підсумками дострокових виборів 4 липня, тоді як консерватори, які нині перебувають при владі, втратять майже всі мандати.

Про це свідчить дослідження аналітичного центру Electoral Calculus, опубліковане таблоїдом Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Опитування охопило понад 10 тисяч людей і враховує виборчу систему Британії, в якій усіх 650 депутатів обирають за одномандатними мажоритарними округами – тому загальнонаціональні опитування неточно відображають розподіл місць у парламенті.

Згідно з аналізом, Лейбористська партія може отримати від 476 до 493 місць, що забезпечує їй комфортну переважну більшість у 300 голосів у Палаті громад. Ця перемога буде навіть більшою, ніж у Тоні Блера у 1997 році – коли лейбористи мали 419 мандатів – і стане рекордною за британську історію.

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Натомість консерватори, які нині мають більшість у 345 мандатів, ризикують опуститись до 66-72 місць, що може стати найгіршою поразкою партії на виборах в її історії.

У Electoral Calculus також визначили, що більшість міністрів чинного уряду Британії – зокрема міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі та міністр оборони Грант Шаппс – ризикують не пройти до парламенту. Прем'єр Ріші Сунак же зберігає перевагу лише у три відсоткові пункти над кандидатом-лейбористом.

Інша опозиційна партія – Ліберал-демократична – у цьому прогнозі може отримати від 39 до 59 місць і стати третьою за величиною партією в Палаті громад. Натомість євроскептична права партія Reform UK, попри відносно високий загальнонаціональний рейтинг, за прогнозом, не отримає жодного мандата.

Як висновує Electoral Calculus, у разі справдження прогнозів лейбористи, ймовірно, перебуватимуть при владі щонайменше десять років, оскільки жодна партія з такою величезною більшістю не програвала наступних виборів.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

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