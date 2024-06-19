В Британии один из крупнейших доноров Консервативной партии поддержит лейбористов

Миллиардер Джон Кодвелл, один из крупнейших доноров правящей Консервативной партии Британии перед последними выборами в 2019 году, поддержит Лейбористскую партию на предстоящих выборах 4 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Reuters.

Опросы общественного мнения постоянно показывают, что лейбористы на предстоящих выборах находятся на пути к победе, которая положит конец 14-летнему правлению консерваторов.

Опрос, опубликованный компанией Ipsos во вторник, показал, что лейбористы могут получить 453 места против 115 у консерваторов, что даст им огромное парламентское большинство в 256 мест.

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"Я могу публично заявить, что буду голосовать за лейбористов, и я призываю всех сделать то же самое", – сказал Кодвелл в заявлении.

"Нам нужно очень сильное лейбористское правительство, способное принимать чрезвычайно смелые решения, и вы можете быть уверены, что я буду делать все возможное, чтобы влиять на них, где только смогу, чтобы вернуть величие Британии", – добавил он.

Кодвелл заработал почти 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2006 году, когда продал свою компанию по розничной торговле мобильными телефонами Phones 4u.

Он сказал, что был в отчаянии от результатов деятельности консерваторов в правительстве в течение "многих лет".

По оценкам, Консервативная партия, находящаяся у власти с 2010 года, может потерпеть крупнейшее поражение в истории.

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