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Збройні сили Литви отримали евакуаційні танки Bergepanzer-2

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Новини — Середа, 19 червня 2024, 15:35 — Ірина Кутєлєва

На озброєння литовських збройних сил надійшли два евакуаційних танки Bergepanzer-2.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, інформує "Європейська правда".

Евакуаційні танки Bergepanzer-2 (BPz2) – це сучасні машини, призначені для проведення ремонту на полі бою, зокрема заміни окремих деталей в польових умовах або виконання завдань з евакуації.

 
Міноборони Литви

 Модернізоване шасі евакуаційних танків створено на базі танкового шасі Leopard-1.

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Придбання евакуаційних танків є частиною проєкту закупівлі 155-мм гаубиць PzH 2000.

Два такі танки вже були модернізовані і доставлені до Литви раніше, а ще два передаються зараз.

Напередодні стало відомо, що у Литві розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також нещодавно міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.

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